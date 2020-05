Conte sugli spostamenti: "Le Regioni ci hanno chiesto di aspettare"

Giuseppe Conte, intervenuto in conferenza stampa, ha escluso che dal 18 maggio potranno esserci spostamenti tra Regioni se non in casi limitati: "Le regioni ci hanno prospettato quasi tutte l'esigenza che i trasferimenti interregionali rimangano congelati o limitati. Mi sembra una richiesta ragionevole, in questa fase ci avviamo ad una ripartenza pressoché completa ed è bene che non ci siano troppi spostamenti interregionali che potrebbero, in queste primissime fasi, condizionare una valutazione della curva epidemiologica geograficamente circoscritta sul piano territoriale".