Conte sul razzismo: "Dopo tre anni sono tornato e la situazione è peggiorata"

Antonio Conte, nella conferenza di vigilia del derby di Milano, ha parlato del tema del razzismo, come riportato da Tuttomercatoweb: "Per me ogni forma di insulto lo è, in Italia si va a sempre a peggiorare. Ho avuto la fortuna e anche la bravura di fare un'esperienza in Inghilterra, dopo tre anni sono tornato ed è andato tutto a peggiorare. La comunicazione ha un ruolo importantissimo in questo, la soluzione è quella di non fomentare. Se queste cose capitano in Inghilterra, quegli uno-due-tre che si permettono finiscono in prigione, direttamente, e buttano la chiave. E non vengono più allo stadio. Qui si va allo stadio per pensare di insultare, sarebbe bello incitare la propria squadra. Il bambino fiuta l'ambiente, sempre border line. Dobbiamo migliorare".