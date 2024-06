Conte vuole Buongiorno a Napoli: proposta da 35 milioni al Torino

vedi letture

E' ufficialmente iniziata l'era Antonio Conte a Napoli. Annunciato nelle scorse ore come nuovo allenatore, il salentino avrebbe già fatto un paio di richieste al presidente Aurelio De Laurentiis per andare a rinforzare e completare la rosa in vista della prossima stagione.

Una di queste risponde al nome di Alessandro Buongiorno, capitano e leader della difesa del Torino, calciatore che sarebbe seguito però anche dalle altre big di Serie A: l’Inter ha chiesto informazioni, il Milan pure mentre sarebbe più difficile l’ipotesi Juve consdierato il legame fra il difensore e l'ambiente granata. A fronte di questo il Napoli potrebbe essere fra tutte la favorita all'ingaggio di Buongiorno, in quanto secondo i colleghi de La Repubblica il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe messo sul piatto 35 milioni di euro per assicurarsi il difensore italiano.

Essendo il Torino bottega cara, però, l'affare sarebbe tutt'altro che concluso, ma gli azzurri sarebbero pronti ad insistere con Urbano Cairo inserendo nelle trattative la contropartita tecnica Giovanni Simeone. Quindi si continua a trattare, con le parti che si riaggiorneranno per trovare un'intesa.