Contestazione Milan, Montolivo: "C'è poca fiducia per il futuro"

Ultima giornata di una lunga e travagliata stagione per il Milan che, questa sera alle ore 20.45, sfiderà il Monza a San Siro. La gara, che non porta con sè nessuna implicazione di classifica, si gioca dopo un pomeriggio di contestazione della Curva Sud e tanti tifosi rossoneri sotto la sede rossonera ma soprattutto con il tifo organizzato che lascerà lo stadio dopo 15 minuti. Nel pre partita di Sky Sport 24 l'ex capitano rossonero Riccardo Montolivo ha parlato della situazione in casa rossonera.

Le dichiarazioni di Montolivo sulla contestazione dei tifosi milanisti: "C’è grandissima delusione per quella che è stata la stagione, il Milan era riuscito a tornare competitivo e in pochissimo è svanito tutto. C’è poca fiducia anche per il futuro, verso la piega che sta prendendo questa società".