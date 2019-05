Conti: "Dopo il secondo infortunio mi è crollato il mondo addosso"

Intervenuto ai microfoni di <i>DAZN</i>, <b>Andrea Conti</b> ha parlato così in vista del finale di stagione che attende il suo Milan. Di seguito l'anteprima della sua intervista:

<b>Sugli infortuni</b>: “Dopo il secondo infortunio mi è crollato il mondo addosso, ero appena rientrato. È stato il periodo sicuramente più brutto. Non è facile riprendersi da questi infortuni, sto cercando di lavorare ancora di più per tornare il Conti che ero prima, anche se non ci sono ancora riuscito. So che c’è bisogno di un po’ di tempo, di continuare a lavorare e di continuità per entrare in condizione e fare del mio meglio”.