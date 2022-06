Conti e il flop Italia: "Smettiamo di preferire il fisico alla tecnica. Correvamo tanto anche noi"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Italia, per la seconda volta di fila, non si è qualificata per il Mondiale: come si riparte? E' questa una delle domande a cui Bruno Conti risponde nell'intervista al Corriere della Sera: "Bisogna avere più coraggio nei confronti dei giovani e smettere di preferire il fisico alla tecnica. Correvamo tanto anche noi, non solo i calciatori di adesso".