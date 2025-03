Continua la dinastia Maldini: per la prima volta Daniel è titolare con l'Italia

Daniel Maldini questa sera ha esordito dal 1' con la maglia azzurra 8.314 giorni dopo l'ultima presenza del padre Paolo con la Nazionale. Il giovane attaccante dell'Atalanta, alla sua quarta partita con la selezione maggiore, è stato scelto dal commissario tecnico Luciano Spalletti per essere titolare nei quarti di finale della Nations League contro la Germania, venendo sostituito però dopo un solo tempo di gioco da Davide Frattesi.

La dinastia Maldini

La partita del Signal Iduna Park ha segnato un momento storico per la famiglia Maldini, che ha sempre avuto un legame speciale con la Nazionale. Paolo Maldini, padre di Daniel, ha collezionato infatti 126 presenze con l'Italia, debuttando nel 1988 e giocando la sua ultima partita nel 2002, contro la Corea del Sud nei Mondiali.

L'esordio assoluto in azzurro

Daniel Maldini ha esordito in modo assoluto in Nazionale a Udine il 14 ottobre 2024, nello stesso stadio dove suo padre, allora 16enne, il 20 gennaio 1985, aveva debuttato in Serie A con il Milan. Suo nonno Cesare, che della Nazionale è stato anche ct, giocò invece per la prima volta in azzurro il 6 gennaio 1960 nella sfida di Coppa Internazionale contro la Svizzera.