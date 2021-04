Contra: "Sono un tifoso del Milan, sono contento per il club e per Paolo. Tra uno o due anni può tornare a vincere"

Cosmin Contra, intervenuto sul canale Twitch del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri: "Ho visto Milan-Manchester, ho incontrato Paolo allo stadio. Il Milan meritava di più, anche se il Manchester è una grande squadra. Al Milan voglio tutto il bene del mondo, sono un suo tifoso. Sono felice che il Milan è tornato dove deve essere dopo anni difficili, il campionato dei rossoneri è straordinario. La squadra è giovane, tra un anno o due può diventare il Milan che tutti aspettiamo, magari per vincere lo scudetto e fare grandi cose anche in Europa. Sono felice anche per Paolo, per la società, per tutti. Siamo tifosi del Milan e vogliamo vederlo in alto".