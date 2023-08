Contratto faraonico per Neymar in Arabia Saudita: andrà all'Al Hilal

Un'altra stella volerà in Arabia Saudita. Dopo esser stato informato dal Paris Saint-Germain che non sarebbe più rientrato nei piani per la stagione appena cominciata, Neymar ha avuto diversi contatti con l'Al Hilal e nelle ultime ore avrebbe raggiunto un accordo definitivo, come scrive L'Equipe.

L'autorevole quotidiano francese fa sapere che l'intesa è stata trovato sulla base di un contratto biennale da 80 milioni di euro a stagione. Il club saudita, dunque, verserà 160 milioni di euro da qui al 30 giugno 2025 per assicurarsi il talento brasiliano.