Contro il Torino attesi 65.000 spettatori alla faccia della crisi: superato il milione di affluenza in stagione

Come riferisce oggi il Corriere della Sera, e come era emerso già ieri, il Milan contro il Torino domani sera supererà il muro del milione di spettatori nella stagione in corso. Un traguardo che verrà abbattuto grazie ai 65mila che domani sera si assieperanno, nonostante la crisi dei rossoneri e il freddo di MIlano, sugli spalti di San Siro per la gara contro i granata.