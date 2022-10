Contro il Toro c'è l'ex Pellegri. Per Pioli è un rimpianto? "No, la scelta fatta è la migliore per noi e per lui"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Domani Torino-Milan, sfida di Serie A in cui i rossoneri ritroveranno l'ex Pietro Pellegri, che la scorsa stagione ha trascorso i primi sei mesi in rossonero. Rimpianto? Pioli, in conferenza, risponde così: "No, ha vissuto una stagione problematica a causa di diversi contrattempi. Aveva una concorrenza molto alta, sono state fatte le scelte migliori per noi e per lui. Gli auguro di fare bene, ma dalla prossima partita".