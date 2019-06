Coppa America, Uruguay-Ecuador 4-0: Laxalt in campo tutto il match

Dopo il Brasile di Paquetá (3-0 alla Bolivia) e la Colombia di Zapata (2-0 all'Argentina), anche l'Uruguay di Laxalt ha vinto all'esordio in Coppa America. A Belo Horizonte, nella prima giornata del Gruppo C, La Celeste ha battuto l'Ecuador con un rotondo 4-0. La gara, sbloccata in avvio da Lodeiro al 6', si è messa ancora più in discesa al 24' dopo l'espulsione di Quinteros. Sempre nel primo tempo sono arrivate le reti di Cavani al 33' e Suarez al 44', poi nella ripresa l'autogol di Mina Meza al 78'.

Diego, punto fermo della sua Nazionale, è partito titolare ed è rimasto in campo per tutti i 95 minuti. Impiegato come terzino sinistro nel 4-4-2 del CT Tabarez, il giocatore rossonero ha fornito una buona prestazione, di corsa e spinta. Adesso l'Uruguay è in vetta al proprio girone al pari del Cile.