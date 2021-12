Coppa d'Africa e Serie A, quanti giocatori fuori per un mese: il Milan tra i club più "colpiti"

In attesa di decisioni definitive dopo la preoccupazione dei club europei per la situazione relativa al Covid, alle strutture e ai protocolli sanitari in Camerun, ad oggi la Coppa d'Africa è ancora in piedi ed inizierà a breve. Il via è previsto per il 9 gennaio, la finale si giocherà domenica 6 febbraio 2022. Un mese di tempo in cui diversi club italiani, Milan in particolare, dovranno fare a meno di parecchi giocatori convocati per la competizione.

In attesa delle convocazioni ufficiali questa è la classifica potenziale delle squadre di Serie A che potrebbero essere più "colpite".

Napoli, 5 giocatori: Ounas, Koulibaly, Anguissa, Ghoulam e Osimhen (sul nigeriano c'è ancora l'incognita a causa dell'infortunio).

Salernitana, 5 giocatori: Gondo, Obi, Simy, Coulibaly L., Coulibaly M.

Torino, 4 giocatori: Djidji, Ola Aina, Kone, Singo.

Sassuolo, 4 giocatori: Obiang, Boga, Harroui, Traoré.

Milan, 3 giocatori: Kessie, Bennacer, Ballo-Touré.

Roma, 3 giocatori: Afena-Gyan, Darboe, Diawara.

Fiorentina, 3 giocatori: Dunca, Amrabat, Maleh.

Venezia, 3 giocatori: Okereke, Kiyine, Ebuehi.

Spezia, 3 giocatori: Colley, Bourabia, Gyasi.