Coppa d'Africa, l'Algeria di Bennacer sfiderà ai quarti la vincente di Mali-Costa d'Avorio

L'Algeria di Ismael Bennacer, vittoriosa per 3-0 contro la Guinea, sfiderà ai quarti di Coppa d'Africa la vincente di Mali-Costa d'Avorio (in programma oggi pomeriggio con Kessie in campo). La garà è in programma per giovedì 11 luglio alle ore 18. La formazione nordafricana sta stupendo tutti in questa competizione: fin qui ha segnato nove reti e non ha mai subito gol.