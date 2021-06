Coppa Italia 21/24, i partecipanti: 40 squadre tra Serie A e B più 4 di Serie C

Con un comunicato diramato nella giornata odierna la Lega Serie A ha ufficializzato la nuova struttura della Coppa Italia per le edizioni 21/22, 22/23 e 23/24. Parteciperanno alla coppa nazionale 40 squadre (20 di Serie A e 20 di Serie B) più 4 squadre di Serie C segnalate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico. La manifestazione sportiva, tolto un turno preliminare, si articolerà su turni ad eliminazione diretta: trantaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti di finale, semifinali e finale. L'entrata in gioco delle 44 società partecipanti sarà suddivisa questo modo: 8 a partire dal turno preliminare, 28 a partire dai trentaduesimi e 8, le cosiddette "Teste di Serie", a partire dagli ottavi di finale.

Il turno preliminare sarà a gara secca, così come trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale. Per le semifinali è prevista una gara d'andata e una di ritorno: sarà ancora in vigore la regola per far valere il doppio i gol in trasferta in caso di pareggio. La finale sarà di nuovo a gara unica.

Durante le partite a disposizione degli allenatori saranno disponibili cinque sostituzioni, utilizzabili in tre slot.

Questi i criteri per la formazione del tabellone:

Posizione da 1 a 8: squadra vincitrice Coppa Italia stagione precedente, squadre classificate dal primo al settimo posto nel campionato precedente

Posizione da 9 a 24: squadre classificate dal nono al sedicesimo posto, squadre retrocesse in Serie B, squadre promosse in Serie A e perdente finale play-off di Serie B

Posizione da 25 a 36: squadre che hanno disputato i playoff di Serie B, squadre classificate dal nono al sedicesimo posto

Posizione da 37 a 40: squadre promosse in Serie B

Posizione da 40 a 44: squadre seconde classificate nei gironi della Serie C della stagione precedente, squadra vincitrice della Coppa Italia di Serie C.