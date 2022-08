Coppa Italia, colpo dal lato del Milan: il Cittadella elimina il Lecce

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una doppietta di Tounkara, subentrato all’85° ad Asencio, stende nei tempi supplementari il Lecce al Via Del Mare e regala il passaggio del turno al Cittadella, presente nella parte dei tabelloni che, dagli ottavi in poi, vedrà presente anche il Milan. Nei tempi regolamentari la gara era finita 1-1 con reti di Strefezza per i padroni di casa e dell’ex Asencio per i veneti. I supplementari si aprivano però con l’uno-due micidiale del centravanti che prima batteva Falcone con un mancino rasoterra dal limite e poi calava il tris con il destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Le emozioni però sono finite con Colombo che accorcia le distanze all’ultimo secondo del primo tempo supplementare scattando sul filo del fuorigioco e battendo Kastrati con un diagonale preciso. Nel secondo tempo supplementare forcing del Lecce che sfiora più volte il pari con Di Mariano e Colombo, ma il risultato non cambia. Veneti avanti, salentini eliminati.

Lecce-Cittadella 2-3 (dts)

61' Strefezza (L), 73' Asencio (C), 93’, 100’ Tounkara (C), 105’ Colombo (L)