Coppa Italia, Corriere di Torino: "I granata si regalano il Milan"

È stata piuttosto agevole la vittoria del Torino sull'Entella: due reti nel primo tempo e gestione, con Milinkovic-Savic chiamato a un solo intervento. Negli ottavi di Coppa Italia i granata affronteranno il Milan: sarà una gara a eliminazione diretta, oggi il sorteggio per decidere il campo. "Buone le risposte delle seconde linee - scrive il Corriere di Torino - in particolare del nazionale Under 21 Alessandro Buongiorno". Ma la migliore notizia riguarda Andrea Belotti, che sta bene e sarà a disposizione contro la Samp.