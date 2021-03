Coppa Italia Femminile, Ganz: "L'Inter ha vinto la battaglia, noi vogliamo vincere la guerra"

Le rossonere perdono 2-1 la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter. A segnare per il Milan il suo capitano, Valentina Giacinti al 14' su un bellissimo assist di Rask. Sarà decisiva la gara di ritorno in programma per il 24 Aprile 2021.

Al termine del match queste sono state le parole del tecnico rossonero: "L'Inter ha vinto una battaglia, noi vogliamo vincere la guerra. Quando regali due gol poi è difficile ragionare, abbiamo comunque reagito con il gol di Valentina Giacinti. Il primo tempo non è stato buono ma il secondo è stato ottimo. Nella ripresa abbiamo sbagliato tanto. Forse il vento ha condizionato più noi di loro. Abbiamo il ritorno per rimediare, consapevoli anche oggi sia degli errori che degli aspetti positivi. Ripartiamo da zero, adesso pensiamo all'Empoli in campionato e poi per il Derby di ritorno di Coppa Italia ci sarà tempo".