Coppa Italia femminile, pareggio del Milan: rossonere beffate all'ultimo

Nello scorso fine settimana sono andate in scena le gare d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile, con non poche sorprese. La prima a Empoli dove è andata la gara più spettacolare del turno con ben nove reti segnate e una rimonta da parte bianconera concretizzatasi solo nel finale. Le padrone di casa, trascinate da una straordinaria Benedetta Glionna autrice di una tripletta su punizione contro la squadra che detiene il proprio cartellino, sono andate vicine al colpaccio portandosi sul 4-2 quando mancava appena un quarto d'ora alla fine. Ma Staskova prima e poi le due veterane Girelli e Salvai riuscivano nella rimonta fissando il risultato sul 4-5 finale che tiene comunque aperto uno spiraglio di qualificazione alle toscane.

Vittoria netta anche per la Roma che espugna il Santa Lucia, di solito fortino della Florentia San Gimignano, con un netto 4-0 che si concretizza nei primi 50 minuti di gara: doppietta di Paloma Lazaro e poi gol della solita Serturini e di Andressa. Vince anche l'Inter che si prende una rivincita sulla Fiorentina dopo la sconfitta in campionato: Bartonova e Moller piegano le viola nel primo tempo e mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno dove potrebbe andare in scena il derby.

Potrebbe perché il Milan pareggia in casa del Sassuolo rimandando tutto alla gara di ritorno. Nella sfida fra seconda e terza forza del campionato sono le rossonere a passare in vantaggio grazie a Valentina Giacinti nel finale di primo tempo. La squadra di Ganz sembra quasi riuscire a portare a casa la vittoria, ma non fa i conti con un Sassuolo che non molla fino alla fine e trova un insperato pari con Philtjens, dimenticata dalla difesa, all'ultimo minuto di recuopero.

Andata quarti di finale

Florentia San Gimignano-Roma 0-4 (10°, 31° Lazaro, 45° Serturini, 48° Andressa)

Sassuolo-Milan 1-1 (90° Philtjens; 44° Giacinti)

Empoli-Juventus 4-5 (37°, 43°, 48° Glionna, 73° Domping;41° Boattin, 68° Zamanian, 77° Staskova. 78° Girelli, 87° Salvai)

Inter-Fiorentina 2-0 (27° Bartonova, 42° Moller)