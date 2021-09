Coppa Italia Femminile, venerdì il sorteggio dei gironi eliminatori

Archiviate le due sfide del turno preliminare, che hanno certificato la qualificazione di Sassari Torres e Pro Sesto ai danni di Palermo e Cortefranca, è arrivato il momento di svelare la composizione dei gironi eliminatori della Coppa Italia 2021/22, alla quale parteciperanno 24 squadre. La Divisione Calcio Femminile ha reso noto che il sorteggio degli 8 raggruppamenti verrà effettuato venerdì alle ore 12 presso la sede FIGC di via Allegri.

Alla fase a gironi, che prenderà il via domenica 17 ottobre, parteciperanno 12 società di Serie A TimVision e 12 di Serie B. In ogni girone potrà essere inserita una sola testa di serie, ossia quelle squadre che occupano le prime otto posizioni della graduatoria stilata a inizio stagione sulla base della classifica dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C 2020/21 (per consultare il comunicato ufficiale n. 8/DCF clicca qui). Allo stesso modo, in ogni raggruppamento potrà essere sorteggiato un solo club di quelli tra la posizione n. 9 e la posizione n. 16 e un solo club di quelli tra la posizione n. 17 e la posizione 26.

Le società ammesse ai gironi disputeranno due partite ciascuna (giocherà in casa la squadra peggio classificata in graduatoria). Come avvenuto lo scorso anno, il calendario verrà stabilito con le modalità di seguito riportate:

- Prima giornata: riposa la squadra con la posizione migliore in graduatoria;

- Seconda giornata: riposa la squadra con la seconda migliore posizione in graduatoria;

- Terza giornata: si incontrano le due squadre che non si sono affrontate in precedenza.

Al termine della fase a gironi, che si chiuderà domenica 19 dicembre, le squadre classificate in prima posizione di ciascun gruppo otterranno il pass per i Quarti di finale.