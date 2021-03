Coppa Italia, finisce l'egemonia Rai? Mediaset pensa al rilancio per i diritti tv 2021-2024

Nel consiglio di Lega di venerdì dovrebbe essere ufficializzata la sede della finale di Coppa Italia, il 19 maggio, tra Juventus e Atalanta (a Reggio Emilia, ndr). Ma non solo. Nella stessa riunione - sottolinea Il Messaggero - è al vaglio una rivisitazione della Coppa Italia per aumentarne valore e appeal, in virtù anche del fatto che si è arrivati all'ultimo anno del triennio 2018-2021, quello acquistato dalla Rai, che all'epoca aveva vinto il bando offrendo 35 milioni di euro a stagione. Sbaragliando Mediaset per un paio di milioni. Ma da Cologno Monzese sono pronti al rilancio per il triennio 2021-2024 (Supercoppa compresa). Infine, sempre venerdì sarà decisa la sede della prossima finale di Coppa Italia Primavera.