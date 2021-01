Coppa Italia, il quadro completo dei quarti di finale: si ricomincia martedì con il derby di Milano

Si è completato stasera, con il passaggio della Lazio grazie al successo sul Parma per 2-1, il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia, che eccezionalmente si disputeranno già la prossima settimana, in una data molto ravvicinata rispetto al solito. Per i biancocelesti, sfida all'Atalanta, proprio a Bergamo, ma ad aprire la tre giorni di gare sarà l'affascinante derby di Milano del 26 gennaio: ecco il programma delle sfide.

Martedì 26 gennaio

20.45 Inter-Milan

Mercoledì 27 gennaio

17.45 Atalanta-Lazio

Mercoledì 27 gennaio

20.45 Juventus-SPAL

Giovedì 28 gennaio

21.00 Napoli-Spezia