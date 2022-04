Coppa Italia, Inter-Milan: ecco dove seguire la diretta del match

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Si avvicinano le semifinali di ritorno di Coppa Italia: Inter-Milan e Juventus-Fiorentina. Entrambe le sfide verranno trasmesse in chiaro sui canali Mediaset e via internet su Mediaset Infinity.

Martedì 19 aprile si va al Meazza per Inter-Milan, fischio d'inizio alle 21.00 su Canale 5, mentre mercoledì 20 è il turno dello Stadium per Juve-Fiorentina. I prepartita, a partire dalle 20:00, saranno visibili per tutti su SportMediaset.it e Mediaset Infinity.