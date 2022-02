Coppa Italia, Inter-Roma 2-0: Dzeko e Sanchez portano i nerazzurri in semifinale

L'Inter vola in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Simone Inzaghi questa sera a San Siro, tre giorni dopo il ko nel derby, ha eliminato la Roma di José Mourinho, tornato a San Siro per la prima volta da sfidante dell'Inter. Lo Special One, però, ha vissuto una notte amara: i gol di Dzeko e Sanchez infatti hanno condannato la squadra giallorossa a salutare la competizione.