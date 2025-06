Coppitelli: "Donnarumma ha avuto la fortuna di trovare un allenatore ed una società che gli hanno aperto le porte della prima squadra da giovanissimo"

L'allenatore Federico Coppitelli nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato del periodo in cui ha lavorato nel settore giovanile della Roma e di alcuni giovani oggi in rampa di lancio.

Se le parlo di Roma, cosa ricorda di quella esperienza che immagino sia stata importante per lei che è della Capitale.

"Esperienza per me bellissima. Ero molto giovane, ma ho avuto la Luis Enrique, Garcia, Zeman. Poi allenando squadre di grande livello e confrontarmi con tante squadre forti in Europa. Scamacca, Pellegrini, Frattesi sono alcuni di quelli con cui ho lavorato. Con giocatori così ti diverti, li aiuti a crescere e cresci anche tu".

Lei conosce bene l'ambiente di Roma: come vede l'avvento di Gasperini?

"Sono contentissimo di ciò che ha fatto Ranieri, eccezionale. Ha chiamato un tecnico di grande personalità e carisma come Gasperini, quello che ha fatto è sotto gli occhi di tutti. Vedo benissimo questo matrimonio".

Pellegrini, Scamacca e Frattesi che lei ha allenato sono 'arrivati'. La differenza con chi invece si ferma prima è data solamente dalla loro forza caratteriale o c'è altro?

"In Italia il problema è trovare i giocatori di fascia alta, da Nazionale. Cercare un percorso adatto per chi ha talento per farlo arrivare prima. Frattesi e Scamacca sono arrivati, però paradossalmente anche loro potevano avere un percorso più agevole. Donnarumma ha avuto la fortuna di trovare un allenatore ed una società che gli hanno aperto le porte della prima squadra da giovanissimo, così è arrivato a 20-21 anni con già più di 100 presenze al Milan. Ho avuto anche Buongiorno al Torino che pure ha avuto un percorso tortuoso per arrivare".