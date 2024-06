Corazzi: "Ibra ha sottolineato più volte che è Senior Advisor di RedBird, ma parliamoci chiaro, sarà il direttore sportivo del Milan, no?"

vedi letture

Nel corso dell'appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il direttore Emanuele Corazzi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Zlatan Ibrahimovic, che giovedì scorso si è presentato a tifosi ed addetti ai lavori per la prima volta nelle vesti di dirigente. Queste le sue dichiarazioni.

"Secondo me il fatto che a livello di tempismo hanno prima fatto parlare Ibrahimovic e poi presenteranno Fonseca, è una scelta politica, per dare forza a Fonseca. Poi aggiungo una cosa: a me ha colpito che a un certo punto una giornalista della Rai credo, ha fatto la domanda su San Siro, e allora lì ho detto "Questa è una domanda molto più da manager" per lui che non è un direttore sportivo, l'ha sottolineato più volte, è un Senior Advisor di RedBird, ma parliamoci chiaro, sarà il direttore sportivo del Milan, no? Quindi su San Siro ho detto, "E' una domanda più da manager", quasi da fare più a Scaroni che a Ibra, ma lui ha dato una risposta impeccabile. Lui ha detto, nonostante lui a San Siro abbia fatto gli sfracelli (ride ndr), abbia dei ricordi bellissimi, ha detto "Per Cardinale, per gli americani, un'arena è un dogma, vogliamo costruire il nostro stadio, vogliamo uno stadio nuovo che non sia San Siro". Quindi A ha risposto, B si è super esposto, non ha fatto melina, aspettando, vediamo cosa farà l'Inter".