Corbo (Repubblica): "Sorteggio positivo per il Napoli per due motivi: perché il Milan è più debole e per l'ordine pubblico"

MilanNews.it

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, ha riportato i "due motivi" per cui, secondo lui, il sorteggio del Napoli di Champions con il Milan sia stato positivo per i partenopei: "Il primo, il rivale è oggettivamente più debole quest’anno, passano 20 punti in classifica, 68-48 per la capolista. Scongiura poi l’arrivo di un’altra straniera, magari scortata da tifosi facili alle risse. Se il Napoli squadra ha autorevolmente regolato le ansie di rivincita dell’Eintracht, la Napoli delle istituzioni è apparsa sfilacciata. Le devastazioni stavano per provocare l’ennesimo caso politico in un’Italia che sbanda tra gestione della sicurezza e tutela dei diritti.