Cori contro Vlahovic, ammenda 20.000 euro per Fiorentina

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - La Fiorentina dovrà pagare un'ammenda di 20.000 euro per i cori discriminatori intonati dai tifosi viola contro l'ex Dusan Vlahovic nel corso del match di domenica scorsa a Torino contro la Juventus. Episodio che ha provocato momentaneamente la sospensione della partita da parte dall'arbitro Mariani.

Questo quanto deciso dal giudice sportivo "per aver i tifosi viola al 6° del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l'arbitro a sospendere la gara per circa due minuti; come da protocollo, veniva effettuato l'annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per il 30% dei tifosi presenti nel settore (955); dopo l'annuncio e anche grazie al fattivo intervento del capitano della Fiorentina non si sono più verificati cori di questo genere; i responsabili dell'Ordine pubblico non sono stati in grado di stabilire con sufficiente grado di certezza quale settore del tifo dello stadio di appartenenza fosse coinvolto". (ANSA).