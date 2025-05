Milan, foto e dettagli della nuova prima maglia della prossima stagione 25/26

Nella mattinata di ieri il Milan ha presentato in collaborazione con PUMA il nuovo home kit per la stagione 2025/26. La divisa presenta le solite strisce verticali rosse e nere rossonere arricchite da fiamme che le attraversano e da uno stemma rosso fuoco, offrendo un'interpretazione moderna delle radici storiche del Club e dando vita a un kit infernale per giocatori e tifosi.

Di seguito le foto di alcuni dei dettagli della maglia che i calciatori del Milan cominceranno ad indossare a partire dalla sfida di sabato contro il Monza.