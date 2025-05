Verso Milan-Monza, niente conferenza stampa di vigilia per Conceiçao

Oggi, venerdì 23 maggio, giorno di vigilia di Milan-Monza, sfida valida per la 38^ giornata di Serie A in programma sabatp sera alle 20.45, Sergio Conceiçao non parlerà in conferenza stampa a Milanello per presentare l'ultima gara di campionato contro la formazione di Alessandro Nesta.

Questa la squadra arbitrale designata per la partita tra Milan e Monza:

MILAN – MONZA Sabato 24/05 h.20.45

RUTELLA

PRENNA – ARACE

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA