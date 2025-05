Olivero sul Milan: "In estate i rossoneri dovranno lavorare intensamente per partire bene sin da subito"

Giovanni Battista Olivero, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla scelta del prossimo allenatore del Milan.

"Il percorso di Italiano, iniziato in Serie A allo Spezia e proseguito salendo un gradino alla volta, certifica la sua maturazione, sublimata dall’accortezza con la quale ha gestito l’ultima fase della finale di Coppa Italia. La candidatura è forte, anche se poi vale il discorso che si fa per i giocatori: la panchina di un grande club può essere molto scomoda.

"La gestione dovrà essere snella e rapida, la rosa dovrà essere in gran parte completata per il ritiro estivo almeno per sfruttare l’unico vantaggio derivante dall’esclusione dal Mondiale per club: l’estate di Inter e Juve sarà piena di incognite, quella rossonera dovrà essere ricca di lavoro e intensa per partire di slancio a inizio campionato. La vittoria non è un dovere per nessuno. La competitività, se sei il Milan, sì".

Questa la squadra arbitrale designata per la partita tra Milan e Monza:

MILAN – MONZA Sabato 24/05 h.20.45

RUTELLA

PRENNA – ARACE

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA