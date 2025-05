Ranieri ribadisce: "Milan squadra tecnicamente più forte del campionato"

Il mister della Roma Claudio Ranieri è tornato a parlare di Milan quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia di quella che sarà l'ultima partita della sua carriera (questa volta definitivamente). Dopo la vittoria dei giallorossi sui rossoneri per 3-1 nella serata di domenica scorsa, anche oggin Ranieri ha ribadito un concetto sulla squadra milanista.

Così Claudio Ranieri quest'oggi in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima gara di campionato in casa del Torino all'Olimpico Grande Torino: "Credo che il Milan sia la squadra tecnicamente più forte del campionato, ma non sempre fa squadra per 90 minuti, noi abbiamo fatto squadra. Cercheremo di migliorare, dobbiamo costruire una Roma che faccia sognare i nostri tifosi, che ci hanno dato l’amore e la volontà di arrivare dove all’inizio non pensavamo".

Così Ranieri aveva parlato nel post gara cinque giorni fa: "Milan forte, che ha giocatori fortissimi che quando si quadrano non c'è per nessuno".