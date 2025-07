Intreccio Juve-Milan, Pedullà: "Vlahovic, due cose da chiarire..."

Con la chiusura dell'acquisto di Pervis Estupinan e il riemergere delle voci per Ardon Jashari, nelle chiacchiere di mercato rossonero nelle ultime ore ha perso un po' di quota la vicenda Dusan Vlahovic. La situazione, in realtà, è invariata: la Juventus attende ancora qualcuno che venga a offrire per il centravanti serbo ma nessuno si è fatto avanti, con la risoluzione che potrebbe essere l'ipotesi più plausibile. Il Milan sta in agguato proprio per questo anche se, in ogni caso, un ostacolo da affrontare sarà lo stipendio del calciatore.

In merito a tutta questa situazione si è espresso Alfredo Pedullà, collega che è ospite fisso a Sportitalia come esperto di calciomercato. Le parole di Pedullà su X: "Vlahovic, due cose da chiarire: a) non è vero che il Milan offrire 10 milioni; b) non è vero che la valutazione Juventus è di 25 milioni. Se arriveremo ad agosto con Vlahovic ancora senza squadra (e quindi bisogna avere prudenza) si potrà entrare nel vivo. Se il Milan ha offerto oltre 15 per Emerson Royal può offrirne 15-18 per Vlahovic. Cerchiamo di uscire dalle “veline” che a nulla portano".