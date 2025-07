Bel colpo del Cagliari: visite mediche per Folorunsho

(ANSA) - CAGLIARI, 23 LUG - Michael Folorunsho è un giocatore del Cagliari: visite mediche in corso a Roma a Villa Stuart. Poi la solita procedura: firma del contratto e annuncio ufficiale. Il centrocampista nato a Roma 27 anni fa arriva dal Napoli - ma aveva terminato la stagione in prestito alla Fiorentina - con la formula del prestito con diritto di riscatto. La cifra fissata per l'acquisizione definitiva del giocatore è di circa otto milioni. Le visite mediche erano in programma da ieri ma sono slittate a oggi per la necessità di limare alcuni dettagli per la definizione del passaggio in rossoblù.

Un rinvio che ha fatto rinviare l'appuntamento con la squadra, arrivata in questi minuti in Austria per l'amichevole di stasera a Linz, ore 19, contro il Galatasaray. Intanto va via definitivamente il romeno Marin: concluse le operazioni per il passaggio all'Aek di Atene. Al Cagliari un milione, con risparmio di ingaggio da 1,4 milioni. Per lui triennale in Grecia. (ANSA).