Anellucci vedrebbe comunque Milan, Inter o Juve sulla clausola anti-Italia di Osimhen

Claudio Anellucci, agente Fifa, si è così espresso a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio.

Sembra che finalmente il Napoli sia riuscito a vendere Victor Osimhen. Mi concentro sulla famosa clausola “anti-Italia”: secondo lei, perché è stata inserita? C’era forse qualche club italiano che finanziava i turchi?

“Non lo potremo mai sapere con certezza. Potremmo pensarlo, ipotizzarlo, ma sono tutte supposizioni. Con tutto il rispetto, anche questa clausola anti-Italia non so quanto possa essere realmente valida. In casi del genere, servirebbero dei mostri della giurisprudenza, perché non credo che una simile clausola, se portata davanti a un giudice, possa reggere e dare ragione a chi l’ha inserita. Non saprei dire se una limitazione del genere possa essere legalmente sostenibile. Possiamo ipotizzare che si tratti di un accordo privato inserito nel contratto tra le parti ma, alla fine, è sempre una questione di volontà. Magari tra sei mesi arriva un club italiano, tipo Juventus, Milan o Inter, mette una valanga di soldi sul tavolo e il Galatasaray ignora la clausola. Voglio dire, può succedere. Ripeto, è un tecnicismo che non conosco a fondo, ma credo sia molto difficile da far valere legalmente. Rischia di essere interpretata come una privazione della libertà contrattuale. Intanto, se le condizioni sono queste – 75 milioni e tutte le richieste fatte dal Napoli – era giusto che l’operazione si concludesse ed ora si facciano i complimenti al Napoli. Finalmente il club può liberarsi di un peso economico importante e avere la serenità e la libertà di fare scelte senza dover sottostare a pressioni.”