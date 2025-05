MN - Brocchi: "Il Milan con Tare ha fatto la miglior scelta in assoluto in questo momento"

Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Il dirigente albanese ha apposto la sua firma al contratto che lo legherà al club rossonero con un accordo biennale, più opzione sul terzo. Abbiamo contattato Cristian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, nonché primo storico acquisto proprio di Tare quando era alla sua prima esperienza da ds alla Lazio. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Cristian Brocchi, inizia una nuova tappa per Tare che sarà il ds del Milan

"Penso che abbiano fatto la scelta migliore in assoluto in questo momento".

Nei tuoi anni alla Lazio hai potuto vederlo all'opera, cosa ci puoi dire di lui?

"Conosco personalmente Igli e dico che i direttori sportivi non debbano essere valutati solo sui nomi dei giocatori che prendono. A volte quelli che possono essere ritenuti acquisti sbagliati non sono perché il ds non ci ha visto giusto ma è magari il calciatore stesso a non ambientarsi per mille motivi. Ci sono molti fattori. Igli è un uomo di spogliatoio, a contatto con i giocatori. Sa quando parlare, quando non parlare, quando alzare la voce e quando no. Ha dato sempre il 100% nelle cose che ha fatto, ci tiene al rispetto, ha una mentalità vincente. Il Milan ha fatto una grande scelta".