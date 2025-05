Igli Tare ha firmato con il Milan: ufficialità nelle prossime ore

Ora si può dire: Igli Tare ha firmato con il Milan. Il dirigente albanese classe 1973, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, ha apposto il suo autografo sul contratto che lo legherà al club rossonero come il nuovo direttore sportivo. Una notizia che era ormai nell'aria negli ultimi giorni e che sarò ufficializzata solamente nelle prossime ore. Tare firma un accordo triennale - probabilmente con la formula del biennale più opzione di un anno - e percepirà uno stipendio di 800mila euro all'anno.

Igli Tare si metterà subito al lavoro per la costruzione di un nuovo Milan che dovrà partire necessariamente dalla scelta di un nuovo allenatore che risulterà cruciale. Gli sforzi del nuovo dirigente saranno concentrati tutti su questo obiettivo e poi si penserà al calciomercato che si preannuncia anch'esso caldo tra la gestione dei giocatori in scadenza, in uscita e ovviamente i profili in entrata.

di Antonio Vitiello