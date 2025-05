Conti in rosso, il primo esame di Tare. La lista dei cedibili

Al termine di questa stagione fallimentare, come definita anche dall'amministratore delegato Giorgio Furlani, il Milan non può più neanche fregiarsi dei conti in regola. La mancata qualificazione alla Champions League, e a qualsivoglia coppa europea, fa piangere le casse rossonere adesso e nel prossimo futuro. Un tema che sarà subito sul tavolo di Igli Tare che nei prossimi giorni sarà ufficializzato come nuovo direttore sportivo rossonero.

Conti in rosso

Come riportato ieri dalle stime dei colleghi di Calcio e Finanza, il Milan senza la Champions e al termine di una stagione negativa sotto praticamente tutti i punti di vista, registra per la prima volta da due anni a questa parte un negativo di 25 milioni di euro. Soldi che costringono il club a rivedere i propri progetti e a intervenire in maniera differente a partire dalla prossima stagione. Il punto cruciale è chiaramente uno: l'anno prossimo la Champions League non si può mancare, sennò le cose inizierebbero a farsi serie. Nell'esercizio della prossima stagione si partirà già in ritardo perché mancheranno i circa 80 milioni garantiti in caso di partecipazione alla massima competizione europea. Ed è chiaro che in qualche modo questi vadano ammortizzati. Come fare?

Lista cedibili

Si passa dal calciomercato. Il Milan dovrà cercare di limitare i danni economici con qualche plusvalenza e poi, come già detto, sul campo cercando di centrare la qualificazione alla Champions League 2026/2027. Non basterà il riscatto di Pierre Kalulu: i 14 milioni che la Juve dovrebbe versare nei conti rossoneri potrebbero o alleggerire il negativo di quest'anno o essere spalmati sulla ferita che si aprirà dal prossimo esercizio contabile. Dunque ecco che si apre la lista dei cedibili: capire chi potrà dara una mano con la sua cessione. I nomi principali per plusvalenze significative sono tre o quattro: su tutti Alesix Saelemaekers, seguito a ruota da Adli, Pobega e Colombo. Ci sono però anche altri giocatori, attualmente in rosa, che potrebbero essere sacrificati: Chukwueze e Thiaw su tutti. Da capire poi la questione big con Reijnders nel mirino quasi infallibile del Manchester City e i punti interrogativi su Maignan, Theo, Leao e Pulisic. Tutte grane, come sottolinea Tuttosport, che dovrà gestire Tare.