Il Milan in negativo proietta Reijnders al City: a 70 più bonus l'affare si fa

vedi letture

La stagione del Milan non è neanche finita ma già i tifosi possono iniziare a preoccuparsi per quello che avverrà in estate. L'esclusione da qualsiasi forma di coppa europea, sancita dalla fallimentare annata rossonera, porta il club a rivedere i suoi piani strategici, specialmente in presenza di un bilancio che per la prima volta dopo due anni in utile, chiuderà in negativo. Per sostenere questo ammanco, non previsto, da via Aldo Rossi si metterà mano al mercato, a quello in uscita.

Reijnders al City

Dopo due anni di bilanci positivi, questa stagione per il Diavolo si chiuderà con un -25 milioni di ricavi a cui bisognerà anche aggiungere gli 80 milioni bruciati dalla mancata qualificazione in Champions League. Davanti a questo scenario, come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, il club rossonero si ritrova indirizzato a sacrificare uno dei big per sostenere questo rosso. L'indiziato numero uno per salutare Milanello è Tijjani Reijnders. Sul centrocampista olandese, che quest'anno ha dimostrato di essere nell'élite del calcio europeo e che ha recentemente firmato un rinnovo di contratto fino al 2030, c'è da diverso tempo l'occhio di Pep Guardiola e del Manchester City. Si attende nei prossimi giorni l'offerta del club inglese: la prima si attesterà sui 60 milioni con la dirigenza milanista che punterà a salire a 70 milioni più bonus, cifra per la quale si potrebbe chiudere l'affare e rimettere le cose a posto solo da un punto di vista finanziario.

Gli altri big

La notizia di un possibile addio di Reijnders dopo una delle stagioni più tristi della storia recente rossonera di certo non aumenta gli entusiasmi tra i tifosi anzi genera ancora più malcontento e di conseguenza ancora più pressione su tutto il quarto piano di via Aldo Rossi, su Igli Tare destinato a diventare nuovo direttore sportivo e anche su chi sarà scelto come nuovo allenatore. E l'olandese non è l'unico calciatore della rosa in vetrina. Per sistemare i conti, continua il CorSport, il Diavolo tenterà di approfittare dei probabili riscatti di Kalulu alla Juve e Adli alla Fiorentina oltre che delle cessioni di Pobega e Okafor che verosimilmente rientreranno alla base. Un altro gruzzoletto importante potrebbe arrivare da Alexis Saelemaekers anche se la trattativa con la Roma è tutta da costruire. Le incognite e i punti di domanda, invece, rimangono tanti sul futuro di Mike Maignan e Theo Hernandez, in scadenza l'estate del 2026.