Cardinale compra il Telegraph: "Acquisizione rappresenta parte importante del portafoglio in espansione di RedBird"

vedi letture

RedBird Capital Partners, fondo di Gerry Cardinale e proprietario del Milan, ha comunicato l'acquisto del quotidiano inglese Daily Telegraph, uno dei più letti e rinomati del paese. Una transazione da circa 500 milioni di sterline che, riconvertite, sono 595 milioni di euro. Un'acquisizione che, secondo gli addetti ai lavori, era nell'aria da almeno due anni e che oggi è arrivata alla sua definizione ufficiale.

Nel comunicato diffuso dal fondo proprietario del club rossonero, c'è anche il commento di Gerry Cardinale: "Questa transazione segna l’inizio di una nuova era per il Telegraph, mentre ci prepariamo a far crescere il marchio nel Regno Unito e a livello internazionale, investire nella sua tecnologia ed espandere la base di abbonati. Crediamo che il Regno Unito sia un luogo eccellente per investire, e questa acquisizione rappresenta una parte importante del portafoglio in espansione di RedBird nel settore dei media e dell’intrattenimento nel Regno Unito"