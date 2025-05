Pulisic, un gol ed eguaglierebbe il suo record realizzativo in una stagione

In vista di Milan-Monza, ultima giornata di campionato, il clima fuori a San Siro si preannuncia infuocato. Tutta l’attenzione sarà puntata sui movimenti della Curva Sud e di tutto il popolo rossonero, pronto a farsi sentire sin dalle prime ore prima del match con un appuntamento simbolico a Casa Milan. Sarà un pomeriggio carico di passione, tensione e significato, in un finale di stagione che promette emozioni forti soprattutto fuori dal campo.

NUMERI E DATI OPTA

Con un gol Christian Pulisic eguaglierebbe il suo record realizzativo in una stagione nei Big-5 campionati europei (12 con il Milan nel 2023/24), mentre con una partecipazione attiva in generale stabilirebbe il suo primato assoluto in queste competizioni: 20 coinvolgimenti nella Serie A 2024/25 (11G+9A), come nello scorso campionato (12G+8A).