Igli Tare al Milan, è arrivata l'ufficialità...della Federcalcio albanese

vedi letture

Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il dirigente albanese ha nella giornata di oggi firmato il contratto che lo legherà al club rossonero per le prossime 2 stagioni (LEGGI QUI l'articolo completo). Manca ancora l'ufficialità da parte del Milan, ma questo non dovrebbe essere un problema perché è prevista per la giornata di lunedì.

Ad anticipare il Diavolo nel dare l'ufficialità di Igli Tare ci ha pensato la Federcalcio albanese, che sui propri canali ufficiali ha riportato le seguenti parole del presidente Armand Duka: "Congratulazioni Aquila! La tua nomina a Direttore Sportivo del Milan club è un traguardo davvero importante. Credo fermamente che la vostra professionalità, dedizione e visione aiuteranno questo leggendario club a tornare ai livelli a cui appartiene, proprio come nei tempi gloriosi della sua storia. Hai già lavorato alla Lazio, dove per anni hai costruito con successo un progetto sostenibile e competitivo in campo internazionale. Ora un'altra grande sfida ti aspetta, ma sono convinto che questa volta lo farai ancora, con la stessa maturità e passione per il gioco".