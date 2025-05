Leao, stagione tra le solite luci e ombre: dati e statistiche del portoghese fin qui

La stagione 2024/25 di Rafa Leao con il Milan è stata caratterizzata da alti e bassi, specchio fedele dell’andamento incostante della squadra rossonera. L’attaccante portoghese, ormai simbolo del Milan per talento e potenziale, non è riuscito a esprimere con continuità il proprio valore, complice anche un inizio complicato sotto la guida di Paulo Fonseca.

Il rapporto con l’ex tecnico non è mai decollato: tra scelte tattiche discutibili e una visione di gioco poco incline a valorizzare le caratteristiche di Leão, il numero 10 ha faticato a trovare spazio e libertà in campo. L’arrivo di Sérgio Conceição sembrava poter rappresentare una svolta: connazionali, più affini per mentalità e stile, i due avevano dato segnali incoraggianti sul piano dell’intesa.

Tuttavia, il crollo collettivo della squadra, tra risultati negativi e delusione in campo europeo, ha frenato ogni possibile rilancio. Leão ha mostrato i soliti lampi del suo repertorio, ma è mancata quella costanza necessaria per fare davvero la differenza, anche a causa di un contesto tattico e psicologico poco favorevole.

La sensazione è che Rafa, per questa squara, non sia mai stato in discussione, ma che il contesto tecnico e i risultati del Milan abbiano pesato molto sul rendimento del portoghese. Resta da capire quale sarà il suo futuro, e se potrà trovare in rossonero il terreno fertile per tornare a essere decisivo come nelle sue migliori stagioni.

I numeri stagionali

Il 10 rossonero, fin qui ha messo a segno 12 gol e 11 assist tra tutte le competizioni, confermandosi uno dei protagonisti offensivi del Milan.