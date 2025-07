Rossitto: "Non vedo il Milan all’altezza. La sensazione è che non abbia una programmazione forte come quella del Napoli"

Fabio Rossitto, allenatore ed ex centrocampista, tra le altre, di Napoli, Fiorentina ed Udinese è intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Il calcio italiano sembra ormai diventato un po’ come il tennis: un torneo di Wimbledon tra Allegri e Conte, quelli che si sono aggiudicati lo Scudetto per più volte negli ultimi anni. Chi vede favorito nella prossima Serie A?

“Vedo ancora favorito il Napoli. Come dicevo già l’anno scorso, era forte, ma è stato Conte a fare la differenza con la mentalità. Ora si sta strutturando ancora meglio, con giocatori scelti da uno che vede cose che gli altri non vedono. Io ho visto De Bruyne fare degli assist che neanche dalla televisione si immaginavano: giocate clamorose. Se un giocatore così viene preparato da Conte, che è un fenomeno nella preparazione, allora sì, ci sarà da divertirsi. Poi certo, il calcio smentisce sempre la carta, ma i presupposti ci sono tutti. Per quanto riguarda le altre, non vedo il Milan all’altezza in questo momento. Magari mi sorprenderà, ma la sensazione è che non abbia una programmazione forte come quella del Napoli.”

Il Napoli ha trattato Darwin Núñez per circa 70 giorni, salvo poi puntare su Lorenzo Lucca. Secondo lei perché si è arrivati a questa scelta? E la convince Lucca come attaccante per Conte?

“Secondo me è stata la scelta giusta. Lucca è un ragazzo che è cresciuto molto e che, con Conte, potrà fare un grande salto di qualità. Ha tutto: struttura fisica, velocità, gamba. Non è solo uno alto a cui butti la palla: sa anche attaccare lo spazio. Il Napoli ha fatto bene a puntare su un giovane italiano di grande prospettiva, con ampi margini di miglioramento. Questo aspetto, l’essere italiano, non va trascurato. A Udine ha già dimostrato tanto, e secondo me a Napoli potrà esplodere".