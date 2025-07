A Pisa come a Milano: lo stadio tra le case è un grande problema

(ANSA) - PISA, 18 LUG - "Il principale problema dello stadio di Pisa non sono tanto i parametri richiesti dalla serie A per omologare il campo, ma il fatto che si trovi in mezzo alle case e per questo sarebbe stato meglio valutare un decentramento altrove dell'impianto, anche se non è una materia di mia competenza ma semmai della politica". Lo ha detto il questore di Pisa, Salvatore Barilaro, a un mese dal suo insediamento e a proposito dell'imminente campionato di serie A e dei lavori di adeguamento dell'Arena Garibaldi. "Sono costati oltre 1,5 milioni di euro di soldi pubblici - ha aggiunto - ma più di tanto non si può fare per garantire la massima sicurezza non solo alle squadre di calcio o ai tifosi, ma anche ai cittadini residenti nel quartiere".

Il questore ha, infatti, portato ad esempio il più che probabile afflusso di tifoserie ospiti in grandi quantità: "Una situazione - ha detto - che prevede lo spostamento e la vigilanza su circa duemila tifosi alla volta, che conseguentemente paralizzeranno la città, a causa delle necessarie misure di sicurezza diffuse sul territorio, anche in giorni feriali perché le partite del campionato non solo solo di domenica. Un conto è contingentare poche centinaia di persone in parcheggi periferici e scortarle allo stadio, altro è gestire migliaia di persone che già da molte ore prima della partita arriveranno a Pisa". (ANSA).