Galliani: "Credo che Tare e Allegri siano la coppia giusta per il Milan"

A margine dell'evento Gala Dinner Benefico "United", Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di TMW non solo dell'oramai imminente cessione del Monza a un gruppo statunitense, ma anche di Milan e del nuovo corso rossonero firmato Max Allegri e Igli Tare: “C’è stata questa trattativa per la cessione del Monza che non è ancora chiusa perché non siamo ancora al closing, siamo in un periodo intermedio, ma fra il venditore e l’acquirente è tutto perfetto. - prosegue Galliani - Stasera infatti sarò al tavolo con Mauro Baldissoni, quindi bene perché il mio cuore rimane sempre al Monza dove sono nato e al Milan dove sono stato per 31 anni, infatti il primo che ho abbracciato è stato Igli Tare".

Ha dato dei consigli a Tare su come gestire il Milan?

“Credo che lui e Max (Allegri NdR) siano la coppia giusta per il Milan e non abbiano bisogno dei miei consigli”.