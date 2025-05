Minoliti consiglia Sarri: "Ha quello che mancherebbe a Italiano"

Il Milan si appresta a giocare l'ultima partita del suo campionato (e della sua stagione) senza alcuno obiettivo: praticamente tutti in Serie A giocheranno con un fine ma non i rossoneri e il Monza. Un bottino deludente rispetto a ciò che poteva portarsi a casa la rosa rossonera in questa stagione. In tutto questo almeno la questione direttore sportivo sembra essere stata risolta, con Igli Tare in arrivo. Per parlare di tutto il periodo attorno ai rossoneri ieri sera il giornalista della Gazzetta dello Sport Nino Minoliti è intervenuto durante Sportitaliamercato.

Il giudizio di Minoliti sulla scelta di Tare e dell'allenatore: "Per me dà solo garanzie, non vedo controindicazioni, anzi è un uomo molto esperto e conosce molto bene il calcio italiano e non solo. Quello che ha fatto alla Lazio per tanti anni e ha un bilancio, secondo me, positivo. Per quanto riguarda l'allenatore, Italiano è sicuramente l'allenatore del momento ed emergente: mi chiedo se in questo momento al Milan non servirebbe più un profilo più strutturato di Italiano, cioè Sarri, per l'esperienza che ha e per quello che ha fatto in piazze importanti, ha in questo momento quello che mancherebbe a Italiano".