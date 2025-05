Monza, Bianchessi: "Portare i giovani in prima squadra, come al Milan, lo stiamo preparando qua"

vedi letture

Ai microfoni di QSVS è stato intervistato in esclusiva Mauro Bianchessi, direttore sportivo del Monza ed ex scout anche del Milan. Questo è un estratto delle sue parole. L'intervista integrale è disponibile sul canale YouTube dell'emittente.

Le sue sulla proprietà e sul settore giovanile: "La proprietà è una garanzia come lo è l'amministratore. Quello che è stato fatto al Milan, di portare i giovani in prima squadra, lo stiamo preparando qua. Uno-due anni e iniziamo a portare giocatori di livello in prima squadra. Per me è determinante creare un senso di appartenenza, oggi va tutto di fretta e serve agire subito. Partendo con ragazzi che parlano italiano e che conoscono l'ambiente, sono tanti particolari che fanno la differenza. Nel settore giovanile non contano i soldi ma serve gente con idee e innovazione, così si producono giocatori."

Su Galliani: "Le ha provate tutte quest'anno, le ha provate tutte, tutte. Anche cose che voi neanche potete immaginare. L'ultima partita vinta la scorsa stagione era il 16 marzo con Palladino. Da allora se ne sono vinte solo tre. La cosa pazzesca è che siamo arrivati a fare partite con 10 infortunati per gara. Lei provi a togliere otto undicesimi alle grandi squadre. Non è solo sfortuna, servirà un'analisi approfondita perché non si ripetano queste situazioni. I giocatori che potresti portare non vengono se c'è il rischio di retrocessione, anche se offri loro dei soldi."