Under 23, il Dt del Team Altamura: "Il progetto non nasce per la Nazionale, ma per i club"

Nel corso della trasmissione A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervento il Direttore Sportivo del Team Altamura Andrea Grammatica, che ha parlato anche delle formazioni Under 23: al momento, si sono viste Atalanta (che ha brillato nei playoff di categoria, arrivando ai Quarti di Finale), Juventus e Milan, prima delle Squadre B a essere retrocessa in Serie D.

Su questo progetto, ecco il pensiero del dirigente: "Onestamente non credo che l’obiettivo delle seconde squadre sia quello di valorizzare i giovani italiani. Credo che servano piuttosto a far crescere più rapidamente i ragazzi in un campionato vero, diverso dalla Primavera. Ci sono pochi giovani italiani che escono davvero da questi progetti. Leggevo una statistica: solo il 30-35% sono italiani, il resto sono stranieri. Bisognerebbe intervenire prima, già nei settori giovanili: Under 16, Under 17. Ci sono troppe squadre Primavera piene di stranieri. Non dico che non si producano talenti, ma spesso è più conveniente per un operatore prendere un ragazzo straniero piuttosto che puntare su un italiano. Servirebbero vincoli, incentivi e una regolamentazione più strutturata. Però, ripeto, il progetto Under 23 non nasce per la Nazionale, ma per i club".