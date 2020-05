In Russia, per il sesto giorno consecutivo, sono stati registrati oltre 10.000 nuovi casi. Nella giornata di giovedì i nuovi contagi erano stati 11.231. Il totale delle infezioni è salito a 187.859 mentre i decessi sono 1.723, dopo le 98 vittime di ieri. La Russia è quarta in Europa per numero di morti per il Covid, dopo la Gran Bretagna, l’Italia e la Spagna.